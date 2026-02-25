Nuray Babacan Nefes'teki bugünkü yazısında “İktidar partisindeki planlar, sürekli yeni alternatiflerle besleniyor. Son senaryo ilginç” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2027 yılının ekim ayına kadar kendisi için uygun zamanda seçim yapmanın yollarını arayacağını ve ne zaman avantajlı çıkacağına inanırsa, seçim tarihini ona göre belirleyeceğini söyledi.

“Ancak, yaptırdığı anketler ve kendi analizleri seçimi kaybedeceğini işaret ediyorsa, o zaman 2027 yılının ekim ayında Meclis’in önüne anayasa değişikliği getirecek ve parlamenter sisteme dönmeyi önerecek” diye devam eden Babacan’ın aktardığı kulislere göre Erdoğan, bu sistemde şansının daha fazla olacağı hesabı yapıyor.

AKP'lilere göre, CHP’nin son kurultayında parlamenter sistemi dönme vaadinin önemli olduğunu dile getiren yazar, “Buna göre, CHP, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapacak. Kazanırlarsa Ekrem İmamoğlu’na başbakanlık önerilecek. Aksi durumda, Erdoğan’ın yetkilerine sahip CHP’li bir cumhurbaşkanı da önlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘erken seçim olmayacak’ sözünden kastının ‘önümüzdeki iki yıl’ olduğuna dikkat çeken AKP'lilerin yorumlarını aktaran Nefes yazarı, şunları paylaştı:

“2028 yıl içerisinde mart ayı gibi bir seçim, zaten erken değil, erkene alınmış seçim olur. Bu daha büyük olasılık. Bahçeli’nin kastının bu olduğunu düşünüyoruz. Partide 2027’nın Kasım ayını işaret eden arkadaşlar olsa da buna karar verilmesi için önce ekonomiyle ilgili tüm barajların aşılması gerekir…”

Nuray Babacan, yazısının sonunda, kulis sohbetlerinde AKP'li bir siyasetçinin seçmene dair analizini de aktardı:

“Seçmen kadına benzer, sabreder, bekler ama bir gün gitmeye karar verdiğinde ne yaparsanız yapın kararından geri dönmez. O kadar hızlı yapar ki bunu şaşırırsınız. Siyaset, seçmenle duygusal bağ kurmak demektir. Bu koptuğunda kimseyi bulamazsanız, arkanızda. Bizdeki siyasetçilerin çoğu bunu görmezden geliyor. Normal matematik hesaplarıyla bu ilişkiyi anlamazsınız…”

YILMAZ ÖZDİL: SEÇİM 2027 KASIMINDA OLABİLİR

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de bugünkü yazısında seçimin 2027'de yapılacağını duyurdu. Özdil "Seçim tam tarihinde yapılamaz çünkü Asrın Liderimizin seçilmesi için erken seçim formatı olması gerekiyor. Şu anda emekliye bir şey vermiyorlar ama 2027 yılına baktığımızda yoksullara yapılacak yardıma vs bakınca 2027 başında Mehmet Şimşek'i de görevden alıp yeni bir ekonomi hikayesiyle bu işi alıp götürecekler ama temelde iki şey var. Trump'ın açık desteği ve CHP'nin şuan ki yönetiminin feci idaresi." ifadelerini kullandı.



Sedat Bozkurt da 8 Şubat'ta (2026) Kısa Dalga’da yer alan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliğinden umudunu kestiğini söylemiş, Erdoğan'ın TBMM’nin erken seçim kararı ile yeniden aday olacağını ifade etmişti. Erken seçim içim tarihi de veren Bozkurt "2027 kasımı çok önceden benim de yazdığım gibi kararlaştırılmıştı. Bu tarihi ekonomik programın uygulama potansiyeli belirlemişti" dedi. Sedat Bozkurt "Bu uygulamaların bugüne kadarki sonuçları, erken seçim kararının 2028 Mart’a ertelenme olasılığını ortaya çıkarıyor. TBMM’de 360 milletvekili bulduğu zaman Erdoğan erken seçim kararı alacaktır. Burada DEM ve İYİ Parti, TBMM’deki sayıları nedeniyle kritik öneme sahip. Bu kararın alınış biçimi yeni ittifaklar konusunda da ipucu verecektir." demişti.