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Kaynak: Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen ve Haziran 2026'da CHP'den istifa eden Hakan Bilecen'in bir kumarhanede çekilen fotografı sosyal medyada gündem oldu.



Hakkında AK Parti'ye geçeceği iddiaları yer alan Bilecen'in vereceği yanıt ise merak konusu...

İktidara yakınlığyla bilinen Hacı Yakışıklı, Hakan Bilecen’in AK Parti’ye geçişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karara bağlı olduğunu ileri sürdümüştü.

'HAKAN BİLECEN İÇİN ONAY BEKLENİYOR' İDDİASI





Yakışıklı, 1 Ağustos'ta katıldığı canlı yayında yaptığı değerlendirmede, “Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etmişti. Şu anda Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in AK Parti’ye geçme ihtimali var. Cumhurbaşkanı onaylarsa AK Parti’ye geçecek.” ifadelerini kullandı. Bilecen’in AK Parti’ye katılacağı iddiası, CHP’den istifa ettiği haziran ayında da siyaset kulislerine yansımıştı.





KUMARHANE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki kişinin Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen olduğu ve kumar oynadığı iddia edildi. Görüntünün nerede ve ne zaman kaydedildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Fotoğrafı yayımlayan hesaplar, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele operasyonlarının sürdüğü bir dönemde bir belediye başkanının bu şekilde görüntülenmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.





AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar sürerken Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yapacağı açıklama merak konusu oldu...