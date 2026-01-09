Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP’den ayrılmasıyla CHP’nin milletvekili sayısı 138’e, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’nun istifasıyla Yeni Yol Partisi’nin sandalye sayısı 20’ye düştü. Üç milletvekilinin AKP’ye geçmesiyle bağımsız milletvekili sayısı 9 oldu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Kulislerde dile getirilenlere göre AKP halk oylamasına gitmek istemiyor ve hedef, anayasa değişikliğini Meclis’ten doğrudan geçirecek 400 milletvekiline ulaşmak.

Son transferlerle birlikte AKP farklı partilerden toplam 14 milletvekili almasına rağmen, Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan anayasa değişikliği planları için önem taşıyan 400 sandalyeye ulaşamadı.

BİR SONDAKİ SEÇİM İÇİN LİSTE SÖZÜ VERİLMİŞ

AKP’ye geçen bağımsız vekiller yalnızca iktidara değil, İYİ Parti’ye de “göz kırpan” mesajlar verdi. Bu durum, siyasi piyasayı daha da kızıştırdı. Kulislere göre AKP, iktidar gücünü ve imkanlarını masaya koyarak bazı bağımsız vekillere “bir sonraki seçim için liste sözü” verdi.

Meclis’te partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

AKP: 275

CHP: 138

DEM Parti: 56

MHP: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 9

Yeniden Refah Partisi: 4

HÜDA PAR: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592