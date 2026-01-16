Ekonomik kriz ve enflasyonun giderek artmasıyla vatandaşların alım gücü günden güne düşüyor. Açıklanan asgari ücret ve emekli maaşı yurttaşları tatmin etmezken,

CHP, Sol Parti, EMEK Partisi, Demokrat Parti, Çay Üreticileri Birliği, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, ÇAYKUR mevsimlik işçileri ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla Rize’de "Sadaka değil, insanca yaşayacağımız ücret istiyoruz" mitingi gerçekleştirildi.

Yapılan mitingde iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan onlarca vatandaş, "Direne direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet", "Sadaka değil, insanca yaşayacak ücret istiyoruz", "Emekçiler burada, iktidar nerede" sloganları eşliğinde Atatürk Caddesi

“Emekliler yoksulluğa mahkum edilemez”

"Emekliler yoksulluğa mahkum edilemez” diyen Emek Partisi Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, yıllarca bu ülkenin fabrikalarını, tarlalarını, yollarını, okullarını ayakta tutan emekçilerin bugün ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğunu, AKP iktidarının sermaye yanlısı politikalarıyla emeklileri yoksulluğa sürüklediğini ifade etti.

Zorlucan, “En düşük emekli maaşı açlık sınırının bile altındadır. Emekli maaşıyla kira ödenemiyor, temel gıda alınamıyor. TÜİK’in masa başında açıkladığı sahte enflasyon rakamları gerçek hayatla örtüşmüyor. Süt, peynir emekliler için lüks hâline geldi." ifadelerini kullandı.

“Hortumları keseceğiz dediler, kendilerine bağladılar”

Demokrat Parti Rize İl Başkanı Hamit Çelik, "AK Parti iktidarı ilk gelirken ne demişti? "Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar" bitecek demişlerdi. "Hortumları keseceğiz" dediler, hortumları kendilerine bağladılar. Suriyelilere milyonlarca lira yardım var, Emekliye gelince yok sayılıyorlar” sözlerini sarf etti.