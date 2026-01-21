İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Burak Soylu ve Cihan Şanlı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Gözaltındaki Yavuz Basav ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş.'nin sahibi Burak Soylu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 1,6 milyon TL ve 13 bin dolar nakit para ele geçirilirken, şüphelilere ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konulmuştu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, şüphelilerin yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

ERDOĞAN'IN MEKTUP ARKADAŞI OLARAK BİLİNİYOR

Burak Soylu’nun ismi kamuoyunda ilk defa, 2019 senesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la ilgili haberlerle gündeme geldi. O dönem basında, Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nde iken kendisiyle mektuplaştığı Burak Soylu ile yıllar sonra görüştüğü belirtilmişti. Görüşmede Soylu’nun, Cumhurbaşkanı’na çocukken aldığı mektubu hediye ettiği ifade edilmişti.

Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nden gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…”