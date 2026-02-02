Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Riyad’da yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik yeni adımların atılacağını ve bölgesel ile küresel gelişmelerin masaya yatırılacağını ifade etti.

Duran, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."