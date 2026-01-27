Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreni sırasında Mehmetçik’i selamlayan Tinubu, heyetlerin bulunduğu alana ilerlediği esnada kısa süreli bir denge kaybı yaşayarak yere düştü. Olay sırasında korumalar müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin yardımıyla ayağa kaldırılan Tinubu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan kısa aksamanın ardından program planlandığı şekilde devam etti.

Heyetlerin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu’nun koluna girerek kendisine eşlik ettiği görüldü.