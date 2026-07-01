Sabah erken saatte gelen telefonları sevmem. “Kötü haber için aranıyorum” diye düşünürüm hemen. Bu sabah da erken sayılabilecek bir vakitte çaldı telefonum. Arayan, AKP’nin eski isimlerinden biriydi. Kamuoyunun yakından tanıdığı, aynı zamanda iktidarın dehlizlerine hâkim eski bir AKP’li…

Zaman zaman arayıp siyasi değerlendirmelerini sorduğum söz konusu eski AKP’li siyasetçi bu sefer soruyu soran taraftı. Sorusunu da kendisi cevapladı. Cevaplarken de sabah telefonlarının geleneğine sadık kalarak kötü haberi verdi. Verdiği bilgi, en başta AKP içerisinde Erdoğan sonrasına yönelik liderlik mücadelesi veren, hesaplar yapan güç odakları için kötü haber niteliğinde. Çünkü karşılarında yeni bir rakip daha var.



İktidar siyasetinin derinlerinde olup bitenleri bilen telefonun diğer ucundaki ses konuyu Bülent Arınç’ın AKP’de Erdoğan sonrasına yönelik mücadeleler için yaptığı ve gündeme oturan uyku kaçırma çıkışına getirdi.

Hatırlayalım, Arınç gazeteci Hasan Basri Akdemir’e yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız kimi gösterir? Herkes bir isim söyleyebilir. Son günlerde bazı isimler de dolaşmaya başladı. Ama onların kulağına kar suyu kaçırayım ben müsaade edersen. Şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız 'Kardeşim filan' diyemez mi? Diyebilir mi? Diyemez mi? 'Diyemez' diyenler olursa, görürler! Bu kadarla bitirelim bu işi, uykuları kaçsın. Yani Tayyip Bey'in kendisinin adaylığına eyvallah. Kendisi devam eder biz ona saygı duyarız" şeklinde konuşmuştu…

Telefondaki eski AKP’li, Arınç’ın ima ettiği, Erdoğan tarafından “Kardeşim” denilerek açıklanabilecek cumhurbaşkanı adayının bana göre kim olduğunu sordu. Ve hemen ardından, “Bülent Arınç Abdullah Gül’ü değil, kendisini kastediyor. Cumhurbaşkanlığı’nda sıranın kendisinden olduğunu düşünüyor” dedi…

2007’deki genel seçimler sonrası Arınç’ın Abdullah Gül ve Erdoğan ile yapılan bir toplantıda “Cumhurbaşkanlığına Vecdi Gönül aday gösterilirse ben de aday olurum” dediğini hatırlatan tecrübeli siyasetçi, Arınç’ın öteden beri böyle bir arzusu olduğunu aktarıp kardeşim odaklı adaylık stratejisini bir süredir Saray nezdinde uyguladığını belirtti. Arınç, yetkileri daraltılmış bir Cumhurbaşkanlığına razı olacağı ve Erdoğan’ın ailesini de koruyacak en ideal isim olduğu söylemlerine dayanan bir aday adaylığı kampanyası izliyormuş…

Duyduklarım karşısında, “Arınç ciddi ciddi bu işe niyetlendiyse Erdoğan bırakmaya mı hazırlanıyor” diye sordum. “Hayır” dedi karşımdaki ses.

“Erdoğan devam edip etmeme noktasında henüz kararını vermiş değil ama benim kanaatim devam etmeyi isteyeceği yönünde” dedi.

Tecrübeli ses, muhalefetteki önemli bir figürün de cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığını belirtti. Aslında o isimden haberim vardı. Bendeki bilgileri aktardım, o da doğruladı…

Tekrar Arınç konusuna dönersek…

Arınç, özgül ağırlık tanımını literatüre sokan, yeri geldiğinde kendi partisine en sert eleştirileri yapıp yeri geldiğinde ise gözyaşlarıyla sadakat tazelemesini bilen bir isim...

Kardeşim formülüyle işaret ettiği kişinin kendisi olması, ilk bakışta iddialı ve hatta zorlama gibi görünse de Milli Görüş ve AKP’nin mazisindeki yerini düşündüğümüzde sıranın kendisine geldiğine inanması hiç de şaşırtıcı değil…

Ancak bir sorun var. Bülent Arınç-MHP hattı hep gergin oldu.

Cumhur İttifakı’na rağmen MHP ile Arınç’ın yıldızları hiç barışmadı.

Barışacak gibi de görünmüyor…

Her ne kadar bugünün dengeleriyle yarının kararlarını okumaya çalışmak her zaman doğru öngörüyü vermese de Arınç’ın adaylığına MHP’nin razı olmayacağı çok açık…

Tabii Erdoğan’ın ittifak siyasetini kendi siyasi geleceğine şekillendirdiğini de unutmayalım… Öyle ya, DEM Parti bile Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın bir parçası artık…

Ben de bir başka kötü haberi, eğer gerçekten böyle bir niyeti varsa Arınç’a vereyim; siyasette bir ismin kendisini hazırlaması ile o ismin tercih edilecek olması aynı şey değil…

Dahası Erdoğan’ın, kendi elleriyle inşa ettiği ve her hücresine hakim olduğu bu güç mekanizmasını, ne kadar "kardeşi" olursa olsun bir başkasına –üstelik ne yapacağı kestirilemeyecek bir isme– kendisi yerine devretmeye ikna olması Erdoğan siyasetinin doğasına aykırı…