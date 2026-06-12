Evet şu anda pek kimse farkında değil ama yıllardır seçim kaybetmeyen, girdiği her seçimi kazanan muzaffer Erdoğan imajı CHP’ye karşı yürütülen bu mutlak butlan davası ile çok ama çok ağır bir darbe aldı...

Erdoğan’ın yıllar boyunca binbir emek ile yarattığı bu imaj Kılıçdaroğlu’nun yıllardır iktidar ile işbirliği içinde olduğunun, Erdoğan’ın kazandığı seçimlerin esasında bir danışıklı dövüş ya da tabiri caizse şikeli maç olduğunun anlaşılması ile bir anda yıkıldı...

Zaten bu güne kadar geniş muhalif kesimler düzenlenen bu seçimlerde hep bir şaibe olduğunu, sandıklarda oyun düzenlenip oyların çalındığına inanır ve bunu her fırsatta iddia ederlerdi.

Son yaşanan bu olaylar ise bize düzenlenen oyunun çok daha derin ve kompleks olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun her seçimde kazanması mümkün olmayan adayları sahaya sürerek seçimleri adeta Recep Bey’e hediye ettiğini gösteriyor.

Bu danışıklı dövüşün anlaşılması, şikeli maçların ortaya çıkması ne yazık ki çok uzun sürdü.

Evet, çok uzun sürdü çünkü iyi insanların aklı havsalası bu kadar iğrenç bir danışıklı dövüşü algılayamadı.

Ne Ekmelettin İhsanoğlu tepeden inme aday yapıldığında, ne Muharrem İnce “gel bakayım Muharrem” cümlesi ile sahaya sürüldüğünde ve ne de herkes “kazanamazsın” dediği halde altılı masada kavga çıkarma pahasına Kılıçdaroğlu kendi adaylığını dayattığında insanlar uyanmadı.

Amma ve lakin son yaşananlar neticesinde insanların gözü açıldı ve bu danışıklı dövüş ifşa oldu...

Bu danışıklı dövüşün ifşa olmasıyla doğal olarak Kılıçdaroğlu nam kifayetsiz muhterisin imajı çok ağır bir darbe aldı, tüm itibar ve saygınlığını yitirdi, insan içine çıkacak hali kalmadı ama onun bunu çok dert etmediği anlaşılıyor...

Elbette bu danışıklı dövüşün ifşa olması sadece kayyum Kemal’in imajına zarar vermedi. Aslında çok ama çok daha büyük bir zararı reyizin imajına verdi. Hiç seçim kaybetmeyen, girdiği her seçimden zafer ile çıkan muzaffer komutan imajı da yerle yeksan oldu. Neticede azdan az çoktan çok gider değil mi?

Sonuçta danışıklı dövüşte kazanmak kime ne ifade eder ki?

Bileğinin hakkı ile kazanılmayan bir seçim zafer olabilir mi?

Ben Erdoğan’ın kendi imajının bu şekilde zarar görmesinden çok daha fazla endişelendiğini görüyorum, bu yüzden de kendisini hep bu işlerin dışında göstermeye çalışıyor ama elbette inanan pek kimse yok..

Bu arada kimse fark etmiyor, fark eden varsa da pek konuşmuyor ama Erdoğan bunca yıldır “dava” dediği, “Menderes, Bayar çizgisi” olarak bilinen rotadan da çıkmış bulunmaktadır.

Hoca bunu da nereden çıkardın? Diye sorarsanız:

Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edip Demokrat Partiyi kuran Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan özünde temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesini, devlet yönetiminin demokratikleştirilmesini talep ediyordu.

Bu grubun ana talepleri şunlardı:

Türkiye'nin çok partili demokratik sisteme geçmesi.

Kanunların ve uygulamaların Anayasa'nın ruhuna ve demokrasi ilkelerine uygun hale getirilmesi.

Cumhurbaşkanlığı ve parti genel başkanlığı makamlarının birbirinden ayrılması.

Seçimlerin tek dereceli ve serbest yapılması.

Vatandaşların siyasi hak ve hürriyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması.

Üniversitelere idari ve bilimsel özerklik tanınması.

Bugün yapılan operasyonlar yukarıdaki taleplerin hepsine de aykırı değil midir?

Peki, bu Menderes, Bayar ve DP rotasından çıkmak olmuyor mu?