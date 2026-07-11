Cumhurbaşkanı recep tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanı İzzet Özgenç, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından, belediye operasyonlarındaki "Suç üstü haline" dikkat çekti. Belediyelerdeki soruşturmaların kolluk kuvvetlerinin müdahalesinden önce, bir müfettiş denetimine tabi tutulması gerektiğini söyleyen Özgenç, "Suçüstü hali mevcut olmamasına rağmen, müfettiş incelemesi yapılmadan bir belediyede “operasyon” yapılması, ancak siyasi amaçla izah edilebilir" dedi.

Özgenç'in açıklaması şöyle:

Bir belediye bünyesinde icra edilen faaliyetler bağlamında bir suçun işlendiği şüphesinin ortaya çıkması durumunda, yapılması gereken İçişleri Bakanlığı’nın veya ilgili İl Valiliğinin müfettiş görevlendirmesidir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyedeki iş ve işlemler bir süreci gerekli kılmaktadır. Bu iş ve işlemler bağlamında bir suçun işlenmiş olup olmadığının tespiti, ancak bu süreçle ilgili olarak işlem dosyası üzerinden müfettiş incelemesi ile mümkün olabilir. Ancak, örneğin rüşvet gibi, bir SUÇÜSTÜ HALİ mevcut ise, doğrudan kolluğun belediye binasına girerek adli soruşturma işlemi yapması mümkün olur. Suçüstü hali mevcut olmamasına rağmen, müfettiş incelemesi yapılmadan bir belediyede “operasyon” yapılması, ancak siyasi amaçla izah edilebilir.