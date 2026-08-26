Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen yeniden değerlendirme ve bilirkişi incelemesi tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla soruşturmadaki bilirkişi değerlendirmelerine sert tepki gösterdi.

Özgenç, mezarın açılarak alınan örnekler üzerinden yapılan incelemelerde ölüm sebebinin kesin olarak tespit edilemediğini, buna rağmen kişilerin havasız bırakılarak öldürülmüş olabileceği yönündeki iddiaların bilirkişi raporuna girmesini bir “zorlama” olarak nitelendirdi

İzzet Özgenç, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,

“Şüpheli ölüm dolayısıyla açılan mezardaki cesetten örnek alınması ve bu örnekler üzerinde bilimsel araştırma yapılarak ölüm sebebinin açıklığa kavuşturulması faaliyeti, mahiyeti itibarıyla bir bilirkişi incelemesidir. Bu inceleme ile ölüm sebebi tespit edilememiş olabilir. Alınan örnekler üzerinden ölüm sebebinin tespit edilememiş olmasına rağmen, örneğin kişinin havasız bırakılarak öldürüldüğü yönünde bilirkişi tarafından yeni bir şüpheden söz edilmesi, yapılan soruşturma sürecinde bir zorlamanın etkili olduğunun açık kanıtıdır.”

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Denizolgun'un ölümünün yeniden değerlendirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin mevcut bulgularla bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

YENİ ANALİZLER YAPILACAK

Denizolgun’un ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkarılabilmesi amacıyla tüm tıbbi öz geçmişinin değerlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, 2016 yılındaki otopsiden kalan şahit numuneler ile fethi kabir işleminin ardından alınan numuneler üzerinde yeni analizler yapılması gerektiği belirtildi. Raporda, yapılacak incelemelerin ardından dosyanın Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ile 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilmesi, ölüm nedeninin ve şeklinin net ve objektif biçimde ortaya konulması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldı. Soruşturma, fethi kabir işlemi sonucunda elde edilen bulgular, HTS kayıtları, olay tarihindeki kolluk kayıtları, tereke dosyasından temin edilecek bilgi ve belgeler, devam eden ifade işlemleri ve toplanacak diğer delillerle birlikte genişletilerek sürdürülüyor.