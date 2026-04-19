Bugün Türkiye’nin her köşesinde rastladığımız "indirimli marketçilik" (discount retail) modelinin kökleri, aslında bir reddedişe dayanıyor. 1995 yılında Cüneyd ve Aziz Zapsu kardeşler, Alman perakende devi Aldi’yi Türkiye’ye getirmek için masaya oturmuştu.

Zapsu kardeşler, Aldi modelini yerelleştirerek BİM’i kurdu. Başına ise "mağazacılık gurusu" Dieter Brandes’i getirerek kısa sürede bir deve dönüştürdü. 2003’te BİM’den çekilen, 2008’de ise A101 ile sahneye geri dönen Zapsu ailesi, bugün toplamda 1 trilyon liralık ciroya ve 170 binden fazla çalışana ulaşan iki dev rakibin temellerini atmış oldu.

ŞİLİ KEHANETİ: "MAKİNELİ TARIM GELİYOR" DEMİŞTİ

Cüneyd Zapsu, sadece market raflarında değil, toprağın altında yatan ekonomide de yer alıyor. Ailenin en köklü şirketi olan Balsu Gıda üzerinden fındık piyasasını domine eden Zapsu, 2015 yılında "Türkiye’nin karşısına Şili ve Avustralya gibi makineli tarım yapan tehlikeli rakipler çıkabilir” demişti.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in özel haberine göre; bu sözlerin üzerinden geçen 10 yılın sonunda Zapsu, tehdit olarak gördüğü bölgeyi fırsata çevirdi. Ordu medyasının duyurduğu bilgilere göre; Zapsu ailesi Şili’de dev bir fındık işleme tesisi kurdu.

ZAPSU ŞİLİ’YE GİRDİ

Şili’deki yeni fabrika sadece bir hammadde merkezi değil, aynı zamanda katma değerli üretim hedefiyle kurgulandı. Makineli tarımın avantajını kullanan Şili, maliyet ve verimlilik noktasında Türkiye’ye ciddi bir rakip olurken; Zapsu’nun bu hamlesi "oyunu rakibin sahasında oynamak" olarak yorumlanıyor.

ERDOĞAN’IN ESKİ DANIŞMANIYDI

Siyasetin bir dönemindeki en etkili isimlerden biri olan, AK Parti kurucusu ve Erdoğan’ın eski danışmanı Cüneyd Zapsu, ticaret sahnesinde "kur ve devret" stratejisinden sonra şimdi "küresel üretim zinciri" kurma aşamasına geçti. Perakendede Alman modelini Türkiye’ye uyarlayan akıl, şimdi Türk fındığını Şili üzerinden dünyaya servis etmeye hazırlanıyor.