18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen, ertesi gün de gözaltına alınıp tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözleriyle biten paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kişilik haklarına haksız saldırı" gerekçesiyle 250 bin lira tazminat istediği dava sonuçlandı.

'HEDEF ALINMIŞTIR...'

Karar duruşmasına katılan Erdoğan'ın avukatları davaya konu ifadelerle Erdoğan'ın ve kamu kurumlarının açık olarak hedef alındığını öne sürdü. Avukatlar "Karşı taraf iddialarını ispatlayacak nitelikte bir tane bile delil sunamamıştır, sözlü yargılamaya geçilerek davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

İmamoğlu'nun avukatları duruşmanın ertelenmesini istedi. Davaya konu paylaşımın X platformunda yapıldığına dikkat çeken avukatlar "Bu paylaşım 20 Mart tarihinde yapılmıştır, bu paylaşım müvekkilin davacı tarafa Cumhurbaşkanı adayı olarak rakip olduğu hafta yapılmıştır, müvekkilin aynı hafta diploması iptal edilerek Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmesi engellenmiştir, ayrıca müvekkilimin ve ailesinin nesillerdir biriktirmiş olduğu mal varlığına el konulmuştur, müvekkilim bu kararların siyasi olduğuna inanmaktadır, ilgili paylaşımla müvekkilim hem siyasilere hem de yargı mensuplarına çağrı da bulunmaktadır, Türk mahkemelerinden müvekkilim muhalefet Cumhurbaşkanı adayının ifade özgürlüğünü sınırlanmamasını talep ederiz" diyerek davanın reddini istedi.

Duruşmaya son veren hakim, davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar vererek 150

bin liralık tazminatın yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.