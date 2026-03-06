Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bordo Berelilerle iftar programı için Özel Kuvvetler Komutanlığı’na geldi. Burada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün tarafından karşılandı.

Orgeneral Levent Ergün, Erdoğan ve Bakan Güler’le birlikte iftar yaptı.

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre, Kara Harp Okulu’nu 1988 yılında birincilikle bitiren Orgeneral Levent Ergün'ün de adı albay rütbesiyle Kıbrıs’ta görevliyken FETÖ'nün Balyoz kumpası davasına karıştırılmıştı.

FETÖ KUMPASI İLE 3 YIL HAPİS YATMIŞTI!

Yurda döndüğünde savcılığa ifade veren Ergün, sahte delillerle suçlanarak “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutuklandı. Üç yıl Hasdal Cezaevi’nde kalan Ergün, yargılama sonucu sahte delillerle 3,5 yıl hapse mahkum edildi.

Kumpas ortaya çıkınca yeniden yargılanan Ergün beraat etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri döndü. 2015’te tuğgeneral rütbesine terfi eden Ergün, Nusaybin’de 60 şehit verilen Hendek olayları sonrası operasyonun başına getirildi.

Daha sonra tümgenerallik ve korgenerallik rütbesine yükselen Ergün, 2024’te orgeneral oldu. 2. Ordu Komutanlığı görevini de yürüten Ergün, geçtiğimiz yıl Genelkurmay 2. Başkanlığı’na atanmıştı.