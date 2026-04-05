Gazeteci Fatih Altaylı, İzzet Çapa’nın programında cezaevi sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Süreç boyunca yaşadıklarını ve kendisine yönelik tepkileri anlatan Altaylı, Cumhurbaşkanı’ndan gelen telefon başta olmak üzere birçok detayı paylaştı.

'CUMHURBAŞKANI’NIN ARAMASINA ŞAŞIRDIM'

Cumhurbaşkanı’nın geçmiş olsun telefonu açmasına şaşırdığını ifade eden Altaylı’ “Vallahi açık söyleyeyim şaşırdım yani sırf ben şaşırmadım herhalde. Herkes şaşırmıştır diye düşünüyorum” dedi.

'TAYYİP BEYİ ÇOK ESKİDEN BERİ TANIYORUM'

Erdoğan’ı neredeyse 30 yıldır tanıdığını belirten Altaylı, Erdoğan’ın kendisinden çok da sevmese bile yılların hukuku olduğu için geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Altaylı, Erdoğan’ın telefonundan sonra başka AKP’lilerinden de aradığını ve bu aramaları ilginç bulduğunu değerlendirdi.

‘KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM’

Cezaevinde kaldığı süre içerisinde desteğini görmediği için birilerine kırıldığı sorulduğunda Altaylı, “Birincisi kimse aramak zorunda değil, cezaevinde o kadar çok arayan gelen gelmek isteyip de izin alamayan oldu ki hiç açıkçası boş bunu düşünecek vaktim de olmadı. . Ben insanları insan oldukları için zaten severim ve insanlara peşin peşin güvenirim. Bu güvenimi zaman ortadan kalacak bir şeyler olsa bile son derece affetmeye ve bunları kafaya takmamaya özen gösteriyorum. Bütün bu süreçte de ben kimseye kırılmadım” ifadelerini kullandı.

‘SÖYLEDİĞİM HİÇ BİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM’

Tutuklanmasına sebep olunan programda söylediklerinden pişman mısınız sorusuna Altaylı, “Pek az şeyden pişman olmuşumdur genellikle. Söylediğim hiçbir şeyden de pişman değilim. Yani yanlış bir şey söylemedim. Eğri bir şey söylemedim. Kişisel menfaatim için bir şey söylemedim. Cumhurbaşkanını tehdit te etmedim, o yüzden pişman olacak bir şey ortada yok” dedi.

‘BAHAR FEYZAN’IN GELDİĞİNE ŞAŞIRDIM’

Bahar Feyzan’ın cezaevinde kendisini ziyaret etmesine şaşıran Altaylı, “Bahar Feyzan geldiğinde şaşırdım. Çünkü Bahar Hanım benimle ilgili daha önce hoş olmayan şeyler söylemişti programlarında, açıkçası görünce şaşırdım” dedi.

‘KİŞİLERLE ARTIK TARTIŞMAMA KARARI ALDIM’

Cezaevinden çıktıktan sonra artık kişilerle tartışmama kararı alan Altaylı durumu şu sözlerle özetliyor: “Çıktıktan sonra şuna karar verdim. Kişilerle artık tartışmama kararı aldım. Hiç kimse kendisiyle derin bir tartışmaya girecek kadar, özellikle medyada falan kimse derin bir tartışmaya girip karşılıklı hakaretler uçuşturacak kadarönemli değil.”

