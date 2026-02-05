Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler Fransız oyuncuya 14.4 milyon Euro imza ücretinin yanı sıra bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon Euro, kalan iki sezon için ise senelik 11 milyon Euro yıllık ücret verecek.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad’da forma giyen Fransız milli oyuncu N'Golo Kante’yi kadrosuna kattıktan sonra katkıları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit videolarıyla dikkat çeken Muhammed Nur Nahya'dan, gelen “Kante operasyonu” paylaşımı gülümsetti. Muhammed Nur Nahya'nın paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağıyor.