Yunanistanlı siyasetçi ve hukukçu Faílos Kránidiotis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ABD güçleri tarafından yakalanmış gibi gösteren yapay zeka görseline siyayetçilerden tepki yağdı. Kránidiotis’in geri adım atmayarak yeni bir paylaşım yaptı ve “Sizi hedef almaya devam edeceğim” ifadelerini kullanması tartışmaları alevlendirdi. Siyasilerden tepki gelmeye devam ediyor. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu'ndan gelen tepki dikkat çekti.

'HERKES HADDİNİ BİLECEK...'

Dervişoğlu bugünkü grup toplantısının ardından konuyla ilgili "Herkes haddini bilecek! Bizim işsiz sayımız yunan'ın nüfusu kadar..." çıkışı geldi.

'HODRİ MEYDAN'

Özgür Özel de dün yaptığı açıklamadan "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci orada dur." ifadesini kullanmış, "Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden bir vatandaşımızı alıp götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan." demişti.

'TÜRKİYE NE SAHİPSİZDİR NE DE...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Yunan siyasetçi Faílos Kránidiotis’in paylaşımına "Türkiye ne sahipsizdir ne de bu tür hadsiz ve mesnetsiz kıyaslamalara mahkûmdur" diyerek sert çıktı. Davutoğlu’nun mesajı şöyle:

“Maduro’nun geçmişi Erdoğan’ın geleceği mi?’ diyerek Türkiye’yi Venezuela ile aynı kefeye koymaya, seçimle işbaşına gelen meşru Cumhurbaşkanı üzerinden ülkemize parmak sallamaya kalkışan emperyalist odaklar bilmelidir ki; Türkiye ne sahipsizdir ne de bu tür hadsiz ve mesnetsiz kıyaslamalara mahkûmdur. Bu millet, iradesini ve onurunu hedef alan her yeni-sömürgeci girişime karşı; demokratik, siyasi ve ahlaki duruşuyla gereken cevabı vermeyi de, had bildirmeye kalkarak uzanan parmağı kırmayı da çok iyi bilir.”

İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak da "Köpekler istiyor diye atlar ölmez!" ifadeleriyle paylaşıma sert çıktı.