Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, enflasyonun son 49 ayın en düşük seviyesine indiğinin altını çizerek, enflasyondaki düşüşün sürmesi durumunda Türkiye’nin kendisi ile benzer seviyede olan ekonomilerden pozitif şekilde ayrışacağını söyledi.

Erdoğan, Suriye’nin Türkiye’nin desteği ile yeniden ayağa kalkacağını belirterek terör örgütü YPG/SDG’ye “Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satış başları şöyle:

"ENFLASYON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

“2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon yüzde 30,89 ile son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibari ile 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik oranımız son 31 aydır tek hane seyrini koruyor.

Ekonomide bu olumlu görünüm ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla net 11.7 milyar dolar artış göstermiştir. Hizmetler ihracatında da hamdolsun hedeflerimizin ötesine geçtik. 2024 yılında 115 milyar dolar olan hizmet ihracatı hedefimizi 117.2 milyar dolarla geride bırakmıştık. 2025 yılında 121 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimize yıllıklandırılmış olarak eylül ayında ulaştık.

Enflasyon düştükçe, mali disiplini sürdürdükçe cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe ve en önemlisi reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden kalıcı biçimde pozitif yönde ayrışacaktır.

Bu sayede büyüme birilerinin iddialarının aksine sadece belirli kesimlerle sınırlı kalmayacak çalışanın üretenin yatırımcının gençlerin kadınların emeklilerin kısacası 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır.

Değerli misafirler çok kıymetli kardeşlerim; bu verileri öylesine rakamlar olarak görmek başta şu an burada bulunan siz kardeşlerime ve ihracatçılarınıza karşı büyük bir haksızlık olacaktır. Gerek ihracatta gerek yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yakaladığınız bu ivmenin gerisinde 23 yıllık büyük bir emek var.

Sadece ekonomide değil. Siyasi alanda uluslararası ilişkiler alanında ve daha benzer bir çok alanda ciddi ilerlemeler kaydettik. Ülkemiz için de istikrar ve güveni sağlamlaştırırken dışarıda 360 derecelik geniş bir vizyonla tüm dünyaya ulaşmaya çalıştık. Türkiye’nin ekonomiden ticarete her alanda güçlenmesi için sizlerle birlikte uzun yolculuklara çıktık kıtalar açtık daha önce hiç ayak basılmamış yerlere iş dünyamız daha adeta çıkarma yaptık.”

“DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ”

“Suriye'nin tamamında bilhassa da eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak.

Suriye istikrara ve güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek.

Zulmün etkileri silindikçe, Türkiye'nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça, bölgemizde artık çok farklı rüzgarlar esecek.

Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz. Kürt kardeşlerimden rica ediyorum bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. Fitneyi fesadı ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin."

2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez. 10 Mart mutabakatına uyulmayarak hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz kalarak büyük bir yanlışa imza atıldı. Aklın yolu vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol bellidir. Aynı hataları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ediyorum.”