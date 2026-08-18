Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere yönelik mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YKS yerleştirme sonuçlarının gençler için hayırlı olmasını diledi ve üniversite eğitimine başlayacak öğrencileri tebrik etti.

ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının gençler için hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan, üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik ederken yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitim camiası açısından başarılı geçmesini diledi.

"BAŞARILI GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum."