Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Washington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a yaşanan olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca saldırıyı demokrasiye ve basın özgürlüğüne yönelik menfur bir eylem olarak değerlendirdiğini belirtti.

Görüşmede, olay sırasında yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa temennisinde bulunulduğu aktarıldı.