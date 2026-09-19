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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında şehit ve gazilere yönelik desteklerden kamu atamalarına, Terörsüz Türkiye sürecinden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok başlıkta mesajlar verdi.

571 KİŞİNİN DAHA KAMUYA ATAMASI YAPILACAK

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemeleri anlatan Erdoğan, istihdam hakkından ekonomik muafiyetlere, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda destek sağlandığını belirtti.

Erdoğan, törende çekilecek kuralarla 571 kişinin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı. Böylece kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53 bin 179'a ulaşacağını bildirdi. Bu rakamlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tören öncesinde paylaştığı verilerle de örtüşüyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET PROJESİ”

Konuşmasının önemli bölümünü Terörsüz Türkiye sürecine ayıran Erdoğan, terör sorununu tamamen ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirterek süreci “devlet projesi” olarak nitelendirdi.

Geride kalan iki yılda çeşitli girişim ve tahriklere rağmen önemli mesafe alındığını söyleyen Erdoğan, son altı ayda bölgede yaşanan savaş ve krizlere de değindi. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel gelişmeler açısından stratejik katkı sağladığını ifade etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, Suriye'den gelen gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki terör meselesinin kan dökülmeden çözülmesine yönelik gelişmeleri olumlu gördüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda Suriye'ye destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

“SON DÜZLÜĞÜ DE GEÇECEĞİZ”

Sürecin geldiği noktaya ilişkin mesaj veren Erdoğan, Türkiye'nin kritik bir aşamaya ulaştığını belirterek, terörün yeniden zemin bulmaması ve yeni acılar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Erdoğan, sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'nin yanı sıra bölgenin de huzur ve istikrara kavuşmasını hedeflediklerini ifade etti.

“HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerine özellikle vurgu yapan Erdoğan, sürecin bu kesimleri rencide edecek şekilde yürütülmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, şehitlerin hatırasını incitecek, gazilerin mücadelesini boşa çıkaracak veya şehit ve gazi yakınlarını rencide edecek girişimlere bugüne kadar izin vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yeni görevlerinde başarı dileyen Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.