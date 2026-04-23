Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyonda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadele sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Sürecin olumlu ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, herhangi bir tıkanıklık yaşanmadığını dile getirdi.

SİYASİ DİYALOG MESAJI

Siyasi diyalog mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisiyle görüşme ihtimaline ilişkin soruya, görüşmelere açık olduklarını belirterek “Neden görüşmeyelim” yanıtını verdi.

TBMM’deki resepsiyonda yapılan açıklamalar, hem terörle mücadele politikaları hem de siyasi partiler arası temaslar açısından dikkat çekti.