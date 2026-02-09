Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin bilgi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Acar, MYK toplantısı sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akgün’e desteklerini ilettiğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede sivil anayasa tartışmalarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

Faruk Acar da paylaşımında, Zeynep Güneş Akgün’ün duruşuna vurgu yaparak, “Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez” ifadelerini kullandı.