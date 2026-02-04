Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
Erdoğan’dan Sisi’ye Togg hediyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobili Togg’u hediye etti. İki lider aracı birlikte inceledi ve kısa bir sürüş yaptı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Ziyaret kapsamında Erdoğan, Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobili Togg’u Sisi’ye hediye etti. Hediye takdiminin ardından iki lider aracı yakından inceledi.
Erdoğan ve Sisi, Togg ile kısa bir sürüş de gerçekleştirdi. Görüntüler, ziyaretin dikkat çeken anları arasında yer aldı.
Kahire temaslarının, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik başlıkları içerdiği belirtildi.
