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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuştu.

Erdoğan, FETÖ'nün yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları nüfuz kazanmak için kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları nüfuz kazanmak amacıyla kullandı. Milletimizin iyi niyetini sömürdüler. Türkiye'den beslendiler ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar."

YAĞIŞLARA DEĞİNDİ

Konuşmasında İstanbul ve Antalya'daki yağış, sel ve su felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybeden üç vatandaşa da rahmet diledi.

Erdoğan, "Öncelikle Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

AFAD başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirten Erdoğan, sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, yeni olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşlardan resmi kurumların uyarılarını dikkatle takip etmelerini istedi.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İ ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için de başsağlığı diledi.

Erdoğan, "Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.