Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayarak PKK’nın fesih ve silah bırakma kararları, Suriye’deki gelişmeler ve İran’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’a, Suriye’de yaşanan gerilimler ve PKK’nın fesih kararı çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin Türkiye’nin milli güvenliği açısından ne anlama geldiği soruldu.

“ÖNEMLİ BİR EŞİK OLARAK GÖRÜYORUZ”

Erdoğan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz ancak asıl olan, alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri de aynı anlayışla takip ediyoruz.”

SURİYE MESAJI

Suriye’deki silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi gerektiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından zaruridir. Bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini, Kürtler dahil bütün Suriye halkının kendisini daha emniyetli, daha özgür ve daha müreffeh hissedeceği bir düzenin kurulmasını destekliyoruz. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir.”

Erdoğan’ın Newsweek’e verdiği yanıtta PKK’nın fesih kararının uygulanmasını, örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması ve ilgili devlet kurumlarının bunu tespit ve teyit etmesiyle ilişkilendirdiği resmi açıklamada da yer aldı.

İRAN İÇİN “DIŞ MÜDAHALE” VURGUSU

İran’daki gelişmeler sırasında PKK/PJAK’ın ortaya çıkan şartlardan yararlanma girişimlerini yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İran'ın iç meseleleri dış müdahalelerden uzak biçimde, İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi, İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.”

MEKKE İTTİFAKI AÇIKLAMASI

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir."

"Güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı artırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz. Anlaşma, BM Şartı'nın 51'inci maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Anlaşma üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir."

"Bu ihtiyaç istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz."