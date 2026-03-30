CHP lideri Özgür Özel’in Aydın’da gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri sebebiyle jet hızıyla soruşturma başlatılmıştı. Özel hakkında tazminat davası açıldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur" ifadeleri yer aldı.