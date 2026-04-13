CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adını 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' olarak değiştireceklerini açıkladı. Özel, sosyal politikaların ise ayrı bir bakanlık çatısı altında ele alınacağını belirtti.

ERDOĞAN’DAN YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, “İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde ‘yolsuzluklardan arınma başkanlığı’ kursun” dedi.

Sosyal medya hesabından Özel’e yanıt veren Erdoğan, “Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz.

Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz.”

TÜRKİYE’NİN DEMOKRASI ENDEKSLERİNDEKİ YERİ

Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Türkiye’nin uluslararası kuruluşların yayınladığı demokrasi endekslerindeki yerinin merak konusu olmasına neden oldu.

Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan demokrasi endeksinde Türkiye 167 ülke arasında 103’üncü sırada yer alıyor. Endekte 10 üzerinde 4,26 puan olan Türkiye’deki mevcut yönetim şekli ‘hibrik rejim’ olarak adlandırılıyor. Türkiye, endekste Batı Avrupa grubundaki tek ‘ melez rejim’ olarak adlandırılan ülke oldu.

Ayrıca Freedom House tarafından hazırlanan ve 2025 yılı verilerini kapsayan raporda Türkiye 100 üzerinden 32 puan alarak ‘özgür olmayan ülkeler’ arasında yer aldı.