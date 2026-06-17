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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası’na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı’na moral mesajı gönderdi. Mesaj, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla teknik heyet ve oyunculara iletildi.

Erdoğan’ın, “Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Morallerini bozmasınlar, başlarını dik tutsunlar. Sonraki karşılaşmaları kazanarak yollarına devam edeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Maçın ardından oluşan olumsuz atmosferi dağıtmak için iletilen mesaj, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından A Milli Takım kampında paylaşıldı.

Hacıosmanoğlu’nun teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcularla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı’nın selamını iletmesi üzerine takımda moralin yükseldiği belirtildi.

Öte yandan A Milli Takım oyuncularından Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samet Akaydin, takım içi uyuma yönelik eleştirilere tepki göstererek, “Yazılan bazı yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Bu ekip uzun süredir birlikte oynuyor ve güçlü bir bağa sahip. Avustralya yenilgisi bizi daha da kenetledi. Paraguay maçında bunu sahaya yansıtacağız” dedi.

Uğurcan Çakır ise, “İstediğimiz sonucu alamadık ancak moralimiz yerinde. İlk karşılaşmayı geride bıraktık. Önümüzde iki önemli maç var. Hedefimiz bu maçları kazanarak ülkemizi mutlu etmek. Paraguay karşılaşmasıyla hatalarımızı telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.