AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün MKYK toplantısı yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan çok önemli başlıklar konuşuldu. Öne çıkan başlıklardan birisi de Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeydi.

"ÖNEMLİ TALİMATLAR VERDİ"

TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin detayları aktardı. Şahin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı oldukça yoğundu. AK Parti'de merkez karar ve yürütme kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurmaylarıyla bir araya geldi ve oldukça önemli talimatlar verdi. Şüphesiz ki en önemli günden başlığı toplantıda Terörsüz Türkiye süreciydi. Terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakması ardından bölgeden çekilmesiyle birlikte tabii ki artık TBMM'de hazırlanan ortak nihai raporun ardından gözler yasal düzenlemelere çevrilmişti." dedi.