Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı gerçekleştirildi. Saldırının İran tarafından yapıldığı iddia edildi. İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan gerçekleştirilen açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü ifade edildi. Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığının altı çizildi.

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON

Saldırıya tepkiler sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınadı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERDOĞAN, MACRON İLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki çatışmalar, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.