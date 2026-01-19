Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan barış ve cafede çıkan bakma tartışmasında bıçaklanarak öldürülen Atlas ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DEKİ HER GELİŞMEYLE ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

"Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgileniyoruz" diyen Erdoğan, "8 Aralık devrimiyle kavuştuğu özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Suriye, Suriyelilerindir. Suriye tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan 13,5 yıllık zulmün ardından tarihi bir fırsat yakalandı. Suriye halkının kardeşi, komşusu, dostu bir ülke olarak hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede olmazsa olmazdır" sözlerini sarf etti.

Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"KALICI BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ KAZANIMLARDIR"

"Halep'te başlayan askeri hareket dün ateşkes ile sonuçlandı. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu büyük bir hassasiyetle yönetmesi her türlü takdire şayandır. Silahlı unsurların provokasyonlarına rağmen Suriye ordusu başarılı bir sınav vermiş, haksız duruma düşecek eylemlerden kaçınmıştır. Suriye ordusu en az hasarla durumu çözüme kavuşturmuştur. Tüm bunlar Suriye'de kalıcı barış için önemli kazanımlardır.

Dün Şara ile görüştük, kendisini tebrik ettim. DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede Türkiye'nin yanlarında olduğunu ifade ettim. Dün olduğu gibi yarın da Suriye'yi yalnız bırakmayacağız.

Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkı durumdan memnundur. 13,5 yıl boyunca büyük acılar çeken Suriye halkı umudu yeniden kuşanmakta, artık savaş istemediğini açıkça beyan etmektedir. Kimsenin bunu görmezden gelme hakkı yoktur. Suriye'nin artık bereketli toprakları kana, acıya ve gözyaşına doymuştur. Bundan sonra ipe un sermenin zamana oynamanın kimseye faydası olmaz. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli artık kimse yanlış hesap yapmamalıdır."

ATLAS ÇAĞLAYAN MESAJI

Atlaş Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilişkin Erdoğan, "Ne gerekiyorsa tüm bunların üzerine giderek gereğini yapmak bizim görevimizdir" sözlerini sarf etti.