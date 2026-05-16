Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin küresel ve bölgesel vizyonuna dair bir projeksiyon çizdi. İç siyaset tartışmalarının ötesinde, jeopolitik kırılma hatlarına yönelik mesajlar veren Erdoğan; Türk dünyasından Körfez krizine, NATO'nun geleceğinden AB vizyonuna ve savunma sanayisindeki son gövde gösterilerine kadar net açıklamalarda bulundu.

"TÜRK DÜNYASI POTANSİYELİNİ 'TÜRK YÜZYILI' İLE HAREKETE GEÇİRİYORUZ"

Ankara'nın Türk dünyasına yönelik hamlelerini ve "Türk Yüzyılı" vizyonunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu coğrafyayla ilişkilere her zaman "aile meclisi" nazarıyla baktıklarını ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile bu süreci taçlandırdıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'de bir ilke imza atarak "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"ni hazırladıklarını ve parti nezdinde de buna özel bir başkanlık kurduklarını anımsattı.

Türk dünyasının ekonomik, kültürel ve askeri potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ecdadımız, geçmişte nasıl Türk’ün gücünü dünyada barış ve adalet ile perçinlenmişse, bugün de Türk dünyasının güçlü ve egemen ülkeleri olarak bunu yeniden tesis edeceğimize inanıyoruz. Bu yıl, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Liderler Zirvesi, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içinde olacağız” dedi.

KÖRFEZ'DEKİ YANGININ MİMARI: İSRAİL'İN ÜTOPYALARI VE KIŞKIRTMALARI

ABD ile İran arasında tırmanan ve "Körfez Krizi" olarak adlandırılan bölgesel denkleme de değinen Erdoğan, krizin çözülememesinin arkasındaki asıl provokatörü işaret etti. Bölgedeki barut fıçısını ateşleyen ana etkenin İsrail’in bitmek bilmeyen kışkırtmaları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Birtakım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail, bu tahriklerle, bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki; bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail’in kışkırtmalarının etkisiz kılınması sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak, bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÜNYA KURULDU, NATO BU DEĞİŞİME AYAK UYDURMALI"

Ankara'nın 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı kritik NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın geleceğine dair vizyonunu paylaşan Erdoğan, küresel güvenlik mimarisinin yeniden tasarlanması gerektiğinin altını çizdi. "Bugünkü dünya, NATO’nun kurulduğu soğuk savaş yıllarındaki o eski dünya değil" diyen Cumhurbaşkanı, risklerin ve tehditlerin artık çok daha karmaşık bir hal aldığını aktardı. Ankara'daki zirvede adaletli yük paylaşımı ve samimi iş birliği ilkelerinin masada olacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tehditlere karşı çok daha dirençli bir NATO için sorumluluk almaya hazır olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE AB İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT, AVRUPA YOL AYRIMINDA"

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinin arkasında birilerine çelme takma ya da rakip olma gayesi gütmediğini, aksine birliği stratejik olarak güçlendirme amacı taşıdığını dile getiren Erdoğan, Brüksel'in bu gerçeği görmekten uzak olduğunu ifade etti.

AB içinden yükselen ikircikli ve sığ açıklamalara rağmen Türkiye’nin tam üyelik vizyonuna sadık olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye, içinde yer aldığı yapılara yük olan değil, yük alan bir ülkedir. Bizim içinde yer aldığımız her platform, yükselen bir değerdir. Şunu da açık söyleyeyim, zaman zaman birlik içinden ülkemize yönelik çok talihsiz ve sığ ifadeler duyuyoruz. Bu tutumun, dünyanın her alanda kabuk değiştirdiği günümüzde, Avrupa Birliği’ne zarar verdiğini muhataplarımıza anlatıyoruz” dedi.

F-35'TE MÜSPET BEKLENTİ, SAVUNMA SANAYİSİNDE 8 MİLYAR DOLARLIK ŞOV

Dış politikanın en sıcak maddelerinden biri olan F-35 programına geri dönüş sürecine de açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin taleplerinin net olduğunu ve askeri heyetlerin Amerikalı muhataplarıyla diyalog zeminini sürdürdüğünü belirterek olumlu bir sonuç almayı umduklarını dile getirdi.

Milli muharip uçak KAAN ve savunma sanayisindeki yerlilik hamlesine yönelik de iddialı konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"KAAN bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece KAAN değil, birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen SAHA-2026’da savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçları gördü. 200’den fazla yeni ürün tanıtıldı ve bu arada 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.”

“CHP’DEN AK PARTİ’YE YENİ KATILIMLAR OLABİLİR”

CHP’li 17 belediye başkanının Ak Parti’ye katılması hakkındaki soruyu da cevaplayan Erdoğan, Ak Parti’nin milletle bütünleşik bir siyaset izlediğini söyledi. Ak Parti’ye geçen başkanların CHP’de tehdit edildiğini, baskı ve hakaret gördüğünü iddia etti. “CHP'yi, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin, içerideki çürümeyi derinleştirmesi, siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Bizi, CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. Milletimize hak ettiği hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları “Biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik” yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir." dedi.

“YENİ ANAYASA BİR İHTİYAÇ”

Yeni anayasanın Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu da söyleyen Erdoğan, “Miilletimize verdiğimiz bu sözü mutlaka yerine getireceğiz. Biz, bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık ve milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları belirledik. Sivil siyasetten bahsediyorsak, çağın gerekliliklerine uygun mevzuat düzenlemelerinden bahsediyorsak, bunu gerçekleştirmek için atılacak bütün adımları, yeni anayasa ihtiyacıyla birlikte karşılamayı hedef olarak görürüz. Millet, inşallah darbe lekesi taşıyan bir anayasadan kurtulup, yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur” dedi.