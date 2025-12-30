Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan ve Mahmud, İsrail'in Somaliland kararına tepki gösterdi. Erdoğan İsrail'in Somaliland'ı tanımasının gayrimeşru olduğunu söyledi.

'GAYRİMEŞRU KARAR'

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz iki gemimizden biri Somalı açıklarında diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de uzay limanı kurmayı hedefliyoruz.

"İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur kabul edilemez. Somali'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Somali'nin birliği önceliğimizdir."

Mahmud'un konuşmasından satır başları ise şöyle:

"İsrail'in 26 Aralık'taki bu hareketinden sonrasında bizim yanımızda olmuş bütün kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz. Netanyahu'nun bu saldırgan tavrı kesinlikle kabul edilemez. Somali'deki bazı gruplar içerisinde de bazı ayrılıklar var. Biz ulusal kalkınma planımıza kararlılıkla tam bağlılıkla devam ediyoruz. Son iki yılda Somali ve Türkiye yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. Güvenlik alanındaki çalışmalar buna bir örnek. Somali'nin en zor zamanlarında Türkiye'nin uzattığı yardım eli çok önemli."