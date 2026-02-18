İktidara yakın gazetecilerin AKP'yi yeteri kadar savunamadığını düşünen Erdoğan, artık gazeteciler değil, milletvekilleri tartışma programlarında konuşsun demişti. Erdoğan iki vekilin konuşmasından rahatsız oldu, konuşma yasağı getirdi.

İKİ İSME KONUŞMA YASAĞININ GEREKÇESİ: HALKTAN KOPUKLUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AKP'ye geçen ve söylemleri ve eylemleriyle antipati toplayan Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a konuşma yasağı getirdi.

Yasaktan nasiplenen sadece Çakır değil. Bir konferansta "Maaşlarımızı takas edelim. Ben 500 bin lirayla geçinemiyorum. Vekil maaşları yetmiyor" diyen AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da Erdoğan tarafından yasaklandı.

Emeklinin dersiyle dertlenmeyen, asgari ücretlinin sıkıntısını hissetmeyen iki vekile gelen konuşma yasağının AKP'ye etkileri ne olacak, merak konusu...