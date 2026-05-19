Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Beştepe’de düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Milli Mücadele’nin başlangıcına dikkat çekerek gençlere birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erdoğan, “Milli Mücadele destanının ilk sayfası 19 Mayıs 1919’da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır” ifadelerini kullanarak, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ayakta olduğunu söyledi.

“EN BÜYÜK AMACIMIZ BİZİM YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI SİZİN YAŞAMAMANIZ”

Gençlere hitap eden Erdoğan, “Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“En büyük amacımız, bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.”

Son 23,5 yıldır gençlere yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“GENÇLERLE NE KADAR BİR ARAYA GELİRSEM O KADAR GENÇ KALIRIM”

Program kapsamında gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum” diyen Erdoğan, gençliğin Türkiye’nin geleceğini inşa edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Gençliğimiz inşallah kötü alışkanlıkları yerle yeksan etmeli. Artık Türk gençliği bütün bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Programda yaklaşık 205 gencin yer aldığı belirtilirken, milli sporcular da etkinliğe katıldı.