Milyonlarca genç işsizlik sarmalı altında geçim sıkıntısı yaşarken, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda gençler ile ilgili projelerini duyurdu.

GENÇLER İŞ Mİ İSTİYOR, SADAKA MI?

Açlık sınırının 30 bin TL'ye dayandığı ortamda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cep harçlığını 1083 TL'den 1375 liraya çıkarması dikkat çekti. Bu miktardaki artış ise 'sadaka' şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

Erdoğan, "Günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğe başlıklar ise şu şekilde;

" Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz.

Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin önü kesildi.Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini tekrar cazibe merkezi haline getirdik.

3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık, 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine destek sunacağız, başvuruları İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.

(İlk Adım Programı) Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.

(Güç Programı) Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz"