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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programına katıldı. Erdoğan, program kapsamında yaptığı konuşmada geçmiş ve gelecek arasındaki bağa vurgu yaptı.

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ MESAJI

Erdoğan, konuşmasında geçmişine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.”

“KİTABA VEFA” SERGİSİNDE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı programda, cilt sanatı ve restorasyon çalışmalarının konu edildiği “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” ziyaret edildi. Program, tarihi eserlerin ve kitap kültürünün korunmasına yönelik çalışmaların önemini gündeme taşıdı.