Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” programına katıldı. Erdoğan, program kapsamında yaptığı konuşmada geçmiş ve gelecek arasındaki bağa vurgu yaptı.

Erdoğan’dan geçmiş vurgusu: “Geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal yoktur” - Resim : 1

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ MESAJI

Erdoğan, konuşmasında geçmişine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.”

Erdoğan’dan geçmiş vurgusu: “Geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal yoktur” - Resim : 2

“KİTABA VEFA” SERGİSİNDE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı programda, cilt sanatı ve restorasyon çalışmalarının konu edildiği “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” ziyaret edildi. Program, tarihi eserlerin ve kitap kültürünün korunmasına yönelik çalışmaların önemini gündeme taşıdı.