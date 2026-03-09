Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İran tarafından bugün Türkiye sınırlarına gönderilen balistik füze hakkında konuşan Erdoğan, "Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. İran'a gerekli ikazlar yapıldı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK HASSASİYETİMİZDİR"

"Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzak tutmaktır" diyen Erdoğan, "Türkiye’nin güvenliğini ve 86 milyon vatandaşımızın huzurunu temin etmek bu süreçte en büyük hassasiyetimizdir. Tek bir insanımızın dahi kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Bölgemizin istikrarsızlığa sürüklenmesi amacıyla ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve mümkünse tamamen söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz" sözlerini sarf etti.

"İRAN'A GEREKLİ İKAZLAR YAPILDI"

"Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü hava ve arazi şartlarında yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz" diyen Erdoğan, "4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra ülkemize yöneldiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hâle getirildi. Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı.

"UYARILARIMIZA RAĞMEN YANLIŞ ADIMLAR ATILIYOR"

Ancak burada şu hususu açık yüreklilikle ifade etmek durumundayım: Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir.

Türkiye’nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.

Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz" dedi.