Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg'in gündeme ilişkin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunda bizzat gündeme getirdiğini belirterek Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararını "haksız" olarak değerlendirdi.

'PROGRAMA DÖNMEMİZ NATO İÇİN ÖNEMLİ'

Erdoğan "Sayın Trump'ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur. Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışını "ciddi şekilde değerlendirdiklerini" belirterek "Onlar, bunu asla İsrail’e karşı kullanmayacak, söz veriyorum" demişti.

Ukrayna ve Rusya çatışmasına da değinen Erdoğan, "Türkiye, hem Putin ile hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile doğrudan konuşabilen tek aktördür. Kapımız herkese açıktır. Bu kararlılığı her iki lidere de açıkça ilettim" dedi.