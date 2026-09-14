Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştuğu "Gençlik Buluşmaları" programında "Terörsüz Türkiye" sürecine ve "Mekke Ortak Savunma Antlaşması"na ilişkin dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı.

Antlaşması'nda olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de amacın bölgenin tamamında huzurlu bir ortam sağlamak olduğunu söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE HEDEF, BÖLGENİN GENELİNE HUZURLU BİR HAVAYI GETİRMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmanın ardından gençlerden gelen soruları yanıtladı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin etkilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı.

Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün o otlaklarda ellerindeki küçükbaş, büyükbaş bunları otlatabiliyorlar. Ve bunları otlatırken de huzur içindeler. Bunlar bizi tabii ki çok çok rahatlatıyor. Oradan geçiyorum ben bölgeye. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek" şeklinde konuştu.

"MEKKE ANTLAŞMASI'NDA GÜZEL GELİŞMELER VAR"

"Dünya 5'ten büyüktür" sözü ve dünyadaki gelişmeler hakkındaki bir soru üzerine Erdoğan, "'Dünya 5'ten büyüktür' dedik ve demeye de devam ediyoruz. Bununla da kalmadık. Bir şey daha söyledik. Neydi o? Daha adil bir dünya mümkün. Şimdi daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? İşte şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil, bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Unutmayın, biz Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.