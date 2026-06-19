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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, muhalefete yüklendi, NATO zirvesi hakkında önemli mesajlar verdi.

“METRO 31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İSTANBUL'U KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

İstanbul Beklemez, İstanbul ihmale gelmez, İstanbul vizyonsuzluğu kaldırmaz. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

(Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro) Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı.

Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz

Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.

NATO ZİRVESİ

Trump ve liderleri ağırlayacağız. Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür.

CHP'YE GÖNDERME: ÖNCE ŞAİBESİZ KURULTAY YAPMAYI ÖĞRENİN

(CHP'ye gönderme) Becerebiliyorsunuz önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik.