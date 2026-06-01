Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına ilk kez değindi.

'SOKAKLARIN KARIŞTIRILMASINA İZİN VERMEYİZ'

CHP'nin kendi içindeki tartışmalarının tarafı olmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisinin içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkemelere taşan siyasi mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık, olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz."

'70 CAN KAYBI YÜREĞİMİZİ DAĞLAMIŞTIR'

Bayramda meydana gelen kazalar hakkında konuşan Erdoğan, "Bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.

Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz."