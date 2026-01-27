Gazeteci Adem Metan, AKP’nin kurucu isimlerinden Cüneyt Zapsu’nun konuk olduğu YouTube programı "Peki Sonra?"nın fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı. Zapsu, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

'NE BİÇİM OTURUYORSUN SEN'

Zapsu, AKP’nin kuruluş yıllarında katıldığı bir canlı yayın programında yayın sırasında bacak bacak üstüne atarak oturduğunu, reklam arasında telefonunun çaldığını anlattı. Zapsu, arayan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek kendisine "Ne biçim oturuyorsun sen" diyerek uyardığını söyledi.