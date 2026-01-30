Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Muhalefete ve CHP'li belediyelere yüklenen Erdoğan, "Türkiye'yi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz. Bizimle ana muhalefet arasındaki en temel fark işte budur. Onlar iş yapmaktan eser üretmekten acizler. Onlar millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan acizler. Onlar taş üstüne taş koymaktan acizler" dedi.

'PARA KULELERİ, BAKLAVA KUTULARI, RÜŞVET ÇARPLARI'

Belediyelere yönelik operasyonlara değinen Erdoğan, "Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarpları dışında işte bizim eserimiz diyebilecekleri hiçbir icraatları yok. İşte sizler de görüyorsunuz. Belediyeler üzerinden bir deli dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar. Belediyeye işe düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Yola, köprüye, kavşağa, metroya otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada burada keyif sürmüşler. Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun yüzleri kızaracağına bir de çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyorlar, yargı mensuplarına belediye başkanlarımıza hakaret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin ve Özgür Özel'in çıkışlarına da tepki gösteren Erdoğan, "Kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Cazgırlık yaparak suç bastırmaya da çalışmasın. Hukukun işlemesine, mahkemelerin Türk milleti adına hesap sormasına, hakkın er veya geç yerini bulmasına engel olamazsınız. Konu artık yargıya intikal etmiş, suçluyu masumdan ayıracak mahkeme süreçleri başlamıştır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki deliller dışında en isabetli kararı verecektir. Her gün çok çirkin ifadelerle son derece sorumsuz ve sorunlu cümlelerle mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak ancak yargı süreçlerinden ürkenlerin, korkanların, çekinenlerin başvuracağı bir yöntem" dedi.