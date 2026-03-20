Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de bayram namazını kıldı.

Rize Güneysu Merkez Cami'nde bayram namazı çıkışında Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsrail’e sert sözlerle yüklenerek, “Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok” dedi.

Bayram mesajında ise Erdoğan, “Rabb'im Ramazan Bayramı'nın tüm alemi İslam için kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, kardeşliğin vesilesi kılsın” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Erdoğan, gazetecilere simit ikramında bulundu.