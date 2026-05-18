Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AK Parti Grup Başkanlığı, Bakanlara yazı gönderdi. Yazıda, AK Parti'nin grup toplantılarında Erdoğan'ın konuşması öncesi bakanların basın mensuplarına konuşmaması istendi. Normalde Erdoğan çıkmadan önce basın mensupları bakanlara gündemle ilgili konularda sorular soruyordu. Bu yazıya uyulması halinde bakanlar, Erdoğan'ın konuşması öncesi basın mensuplarından soru kabul etmeyecek.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Haftalık Olağan Grup Genel Kurul Toplantılarımızda Partimiz ve Grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır.

Grup toplantılarımız öncesinde Sayın Bakanlarımız tarafından Grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, Grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır.

Bu nedenle; Grup toplantımız öncesi Sayın Bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz."