Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 78. yaşına girecek olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 78 adet gül gönderdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) resmi sosyal medya hesabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye gönderdiği hediyeyi paylaştı.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE HEDİYE

Paylaşılan fotoğrafta güllerden oluşan büyük bir çiçek buketi ve Cumhurbaşkanlığı forsunun olduğu bir çantanın olduğu görülüyor.

MHP, hediyelerin Bahçeli'nin doğum gününün 1 Ocak ve yarın yeni yol olması nedeniyle Erdoğan tarafından gönderildiğini ifade etti.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı,

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."

BAHÇELİ, ERDOĞAN'A JESTLER YAPIYORDU

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, sık sık Erdoğan'ı ziyaretleri sırasında ve önemli günlerde Erdoğan'a hediyeler veriyordu.

Bahçeli, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloyu hediye etmişti.