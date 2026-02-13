11 Şubat 2026 tarihli ve 2026/51 sayılı Cumhurbaşkanı atama kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN İLK TALİMAT: ÇALIŞ AKIN

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın size ilk talimatı ne oldu?” sorusuna yanıt veren Gürlek, “Çalış Akın, dedi. Biz de ilk gün itibarıyla çalışmaya başladık” sözlerini sarf etti.

Meclis’te yaşanan olaylar hakkında da konuşan Gürlek, meydana gelen hadisenin Meclis’in saygınlığına yakışan görüntüler olmadığını belirtti.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ANAYASAL YETKİSİNİ KULLANDI'

“CHP bana tepki gösterdiğini söylüyor ama mesele Akın Gürlek meselesi değil Türkiye meselesi” diyen Gürlek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasal yetkisini kullandı o çerçevede bizim yeminimiz gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle Akın Gürlek olarak değil Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı olarak oradaydım” diyen Gürlek, “Bu şuurla adaletin tecellisi için çalışacağız. Milletvekillerimize verdikleri destek için teşekkür ederim” dedi.

'UYUŞTURUCU VE KARA PARAYLA MÜCADELE HIZLANARAK DEVAM EDECEK'

“Göreve yeni başladınız bundan sonra ne tür uygulamalar göreceğiz?” sorusuna da yanıt veren Gürlek, adaletin hızlı tecellisi için çalışacaklarını, suçla mücadeleyi devam ettireceklerini, özellikle uyuşturucu konusunda hiçbir tavizin söz konusu olamayacağını söyledi.

Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis kara parayla mücadele süreçlerinin hızlanarak devam edeceğinin altını çizdi.