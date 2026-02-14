Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirilmişti.

ERDOĞAN'DAN GÜRLEK'E: HEYECANLANMA İLK SINAVINI VERİYORSUN

Önceki gün düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yeni katılan bakanlara yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın espriler yaptığı aktarıldı.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e katılımcılar tarafından bir soru geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Heyecanlanma ilk sınavını veriyorsun” ifadelerini kullandı.

'DERSİNE ÇALIŞMIŞ'

Bakan Gürlek, sorunun cevabını verdiğinde ise Erdoğan’ın “Dersine çalışmış” yorumunu yaptığı ve bu değerlendirmenin salondakiler tarafından alkışlandığı öne sürüldü.

Ayrıca AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, geçen yıl hizmete alınan Mobil AKİM (AKP İletişim Merkezi) ile ilgili veriler aktarıldı.